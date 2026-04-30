Строят небостъргач в „Младост“: Скандал по казуса в Столичния общински съвет

Столичният общински съвет одобри строежът на небостъргач на бул. „Александър Малинов". Теренът е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30 на сто от обектите в бъдещата сграда. Идеята е там да се премести администрацията на район Младост. Докладът е по предложение на районния кмет Ивайло Кукурин. От „Спаси София" го нарекоха 22-етажа корупция. Според тях докладът е скандален, защото ощетява общината, заканиха се и да организират протест.

Строежът на 22 етажна сграда на бул. Александър Малинов получи „зелена светлина" благодарение на ГЕРБ-СДС, БСП, „Синя София" и независимите общински съветници. Преди гласуването планираното 26% обезщетение беше завишено на 30%.

Борис Бонев, „Спаси София": „Ние не сме тук за да намаляваме корупцията, ние сме тук за да я премахнем, ние не сме тук, за да правим далаверката по-малка, ние сме ту за да няма далавери и "Спаси София" системно и последователно , при всеки такъв казус гласуваме в подкрепа на обществения интерес, а не на частния.“

Според вносителя на доклада тук не става дума за презастрояване, а за публично-частно партньорство, което може да спести огромен разход на Столичната община.

Ивайло Кукурин, кмет на Младост: „По този начин наистина защитаваме обществения интерес и в крайна сметка ще получим една социална инфраструктура срещу 0 лв. инвестиция.“

Според кмета по градско планиране обемът на сградата е ненужно голям, а част от обезщетението може да е под формата на общински жилища.

Арх. Любо Георгиев, зам.- кметът по градско планиране: „Не ми се струва убедително да кажеш, че си против презастрояването, а да строиш една от най-големите сгради в района.“

Кметът на София Васил Терзиев пък разбрал от медиите за казуса. Становището му щяло да е негативно, но никой не го питал, а вече и нямало такова изискване. Кметът може да върне решението за преразглеждане или да го обжалва в съда.