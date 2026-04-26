Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години

България има европейски шампион по фехтовка. Вероника Василева спечели титлата на сабя на европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри (Италия). Състезателката на фехтовален клуб Свечников игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени. Зрялата игра, която показа днес, я изкачи заслужено до европейския връх.

В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова (Свечников), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ).

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под N1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 8 победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за място на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място във финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката ни отново показа страхотна игра и спечели купата след 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши надпреварата на 19 място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева е 26-а.

В турнира на шпага мъже Рахим Рашайда (НСА) завърши на 9 място. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев (Черно море – Варна).

Рахим Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за място в топ 8 българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши на 9 място.

Радослав Стойчев записа в групите с 2 победи и 4 чагуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75 място в крайното класиране.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на сабя мъже, рапира мъже и шпага жени.