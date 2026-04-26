Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години

В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави.

Вероника Василева
Снимка: Българска федерация по фехтовка
България има европейски шампион по фехтовка. Вероника Василева спечели титлата на сабя на европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри (Италия). Състезателката на фехтовален клуб Свечников игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени. Зрялата игра, която показа днес, я изкачи заслужено до европейския връх.

В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова (Свечников), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ).

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под N1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 8 победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за място на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място във финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката ни отново показа страхотна игра и спечели купата след 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши надпреварата на 19 място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева е 26-а.

В турнира на шпага мъже Рахим Рашайда (НСА) завърши на 9 място. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев (Черно море – Варна).

Рахим Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за място в топ 8 българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши на 9 място.

Радослав Стойчев записа в групите с 2 победи и 4 чагуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75 място в крайното класиране.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на сабя мъже, рапира мъже и шпага жени.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
4
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
5
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
3
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Спокойно върви предаването на протоколите в София
4
Спокойно върви предаването на протоколите в София
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини
5
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден...
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
6
Как се разпределят мандатите в новия парламент?

Още от: Други спортове

Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
Спортни новини 26.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.04.2026 г., 20:50 ч.
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР) България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
13095
Чете се за: 03:50 мин.
Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта
Чете се за: 02:07 мин.
Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още
Чете се за: 02:05 мин.
Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал срещу Али Цокаев Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал срещу Али Цокаев
Чете се за: 02:02 мин.

Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече
Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери,...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
