От 11 май до 20 юни няма да работят метростанции „Театрална" и „Хаджи Димитър" по линия 3, съобщиха от столичния "Метпрополитен"

Движението ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”.

Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.