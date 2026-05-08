Пускат временна автобусна линия от "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г"

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че считано от 11.05.2026 г. до 20.06.2026 г. се въвеждат промени в организацията на движение на обществения транспорт както следва:

преустановява се движението на метролиния № 3 между метростанция "Орлов мост" и метростанция "Хаджи Димитър";

метростанция "Орлов мост" става крайна за метролиния № 3.

карта: ЦГМ

Ще се разкрие временна автобусна линия М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г" както следва:

в посока ж.к. Левски Г: от спирка "Площад Орлов мост" (начална и крайна) по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", обратен завой на кръстовището с ул. "Ген. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по бул. "Мадрид", наляво по ул. "Черковна", надясно по бул. "Владимир Вазов", наляво по ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев" до спирка "ж.к. Левски Г" – крайна и начална;

в посока площад "Орлов мост": от спирка "ж.к. Левски Г" по ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев", наляво по ул. "Поп Груйо" и надясно по бул. "Владимир Вазов" по маршрута до площад "Орлов мост" двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки по маршрута с изключение на двупосочната спирка "ул. Алеко Константинов" за нощната автобусна линия № 4 на бул. "Мадрид" и двупосочната спирка "ул. Подуенска" за автобусна линия № 120 на ул. "Черковна".

Спирка с код 0646 придобива статус на двойна, като се сигнализира крайна спирка за автобусна линия М3 на 20 метра преди съществуващия спиркоуказател. Спирката е сигнализирана с табела на СУО. Ще се закрие временната линия 1ТБ.