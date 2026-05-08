Пускат временна автобусна линия от "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г"

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че считано от 11.05.2026 г. до 20.06.2026 г. се въвеждат промени в организацията на движение на обществения транспорт както следва:
карта: ЦГМ
Ще се разкрие временна автобусна линия М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г" както следва:
Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки по маршрута с изключение на двупосочната спирка "ул. Алеко Константинов" за нощната автобусна линия № 4 на бул. "Мадрид" и двупосочната спирка "ул. Подуенска" за автобусна линия № 120 на ул. "Черковна".
Спирка с код 0646 придобива статус на двойна, като се сигнализира крайна спирка за автобусна линия М3 на 20 метра преди съществуващия спиркоуказател. Спирката е сигнализирана с табела на СУО. Ще се закрие временната линия 1ТБ.