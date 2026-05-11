В Габрово настояват за по-строги мерки за сигурност след масово сбиване на Гергьовден

В Габрово се проведе пореден протест, на който жители отново настояха за по-строги мерки за сигурност и засилен контрол след масовото сбиване на Гергьовден. Недоволството ескалира, след като в социалните мрежи бяха разпространени кадри от инцидента. Хората призовават институциите да предприемат конкретни действия срещу нарушителите и да гарантират обществения ред. По-рано през деня областният управител свика спешна среща с представители на полицията, прокуратурата и местната власт, на която бяха обсъдени мерки за предотвратяване на ново напрежение в града.

Повод за напрежението стана сбиване в нощта на Гергьовден. Конфликтът е започнал след забележка за шум, отправена към две жени на ул. "Митко Палаузов". След възникналия спор те извикали свои роднини, а ситуацията бързо ескалирала в масов бой. При сбиването са пострадали трима души. От МВР определят случая като „битов инцидент“, а Районната прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

комисар Тодор Тодоров, началник отдел “Разследване” в Областна дирекция на МВР - Габрово: "Към момента няма привлечени обвиняеми лица. Предстои изготвяне на експертизи, включително за характера на телесните повреди и видеотехническа експертиза на записите."

След разпространението на видеозаписи в социалните мрежи жители на Габрово организираха протест.

Ирена Величкова: "От малък, красив град в момента ни е страх да излизаме по улиците вечер или да пускаме децата си сами."

Елза Баева: "Не може да се страхуваме да направим забележка, ако направиш забележка, те да правят каквото си искат, да посягат. Това не е нормално."

Кметът на Габрово е издал заповед семейството, предизвикало скандала, да напусне общинското жилище, което е обитавало. Разпоредени са и допълнителни мерки.

Мария Йозова, зам.-кмет на Община Габрово: "Проверки за адресна регистрация, брой живущи, учебна и трудова заетост на лицата, установени на места, където е налице концентрация на оплаквания от нарушения на обществения ред и на криминален контингент; проверки на всички постройки и обекти, негодни за обитаване, изясняване на лицата, които ги ползват и основанието им за ползване; установяване на лица, самонастанили се в чужди имоти."

Очаква се протестните действия в Габрово да продължат и през следващите дни.

