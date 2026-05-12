Мерките за овладяване на цените: Бюджетната комисия в НС разглежда двата законопроекта на „Прогресивна България“

Очаква се днес временната бюджетна комисия в НС да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от „Прогресивна България“. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите.

Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33 – това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват:

удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците.