Енчо Керязов инспектира спортната база "Спортпалас“ във Варна

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Националната спортна база „Спортпалас“ във Варна, за да се запознае на място със състоянието на комплекса и условията за подготовка на българските спортисти.

По време на визитата той бе информиран за необходимостта от ремонтни дейности и модернизация, които да подобрят възможностите за тренировки и възстановяване.

"Спортпалас“ е безценна база, която има важно значение за развитието на българския спорт и разполага с потенциал да се превърне в още по-добър център за подготовка на състезатели и провеждане на спортни лагери“, заяви Керязов.

Той допълни, че ще изиска пълна отчетност за извършените дейности, усвояването на средствата и степента на реализация на инвестиционните проекти, както и информация за заетостта на базата от спортните федерации.

Комплексът включва закрит и открит басейн, стадион, лекоатлетическа писта, многофункционални спортни зали, тенис кортове и възстановителен център.

Министърът подчерта, че ведомството ще търси възможности за поетапно обновяване на инфраструктурата, така че българските спортисти да разполагат с максимално добри условия за подготовка.