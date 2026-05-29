Сестри Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите в Сингапур

Стефани Стоева и Габриела Стоева приключиха участието си на турнира от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750“ в Сингапур, след като отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки жени.

Поставените под номер 8 българки загубиха в оспорван двубой от четвъртите в схемата и №4 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай) с 14:21, 21:16, 13:21 за 54 минути.

Сестрите Стоеви успяха да изравнят резултата след силен втори гейм, спечелен с 21:16, но в решителната трета част китайките наложиха контрол и затвориха мача при 21:13.

Преди това българският тандем записа две поредни победи в турнира, демонстрирайки стабилна форма.

Още през следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще продължат участието си в Азия с турнир от по-висока категория - "HSBC BWF World Tour Super 1000“ в Джакарта.