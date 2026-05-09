Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Димитър Димитров завърши пети на финала на земя на Световната купа във Варна

Спорт
Българският гимнастик получи оценка 13.133 и остана близо до отличията при силна конкуренция

Българският състезател Димитър Димитров зае пето място във финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Националът получи оценка от 13.133 точки за своето изпълнение и остана на крачка от призовите позиции.

Победител в дисциплината стана белгиецът Виктор Турникур с 13.466 точки, следван от австриеца Мартин Мигич (13.300). Третото място разделиха Равшан Камилжанов от Узбекистан и унгарецът Ботонд Молнар, които получиха по 13.166.

Димитров изигра стабилно съчетание, но допусна неточности в ключови моменти, които го лишиха от възможност да се намеси в борбата за медалите. Въпреки това представянето му е позитивен сигнал, особено след дългото възстановяване от тежка контузия, получена през миналия сезон.

Следващото предизвикателство пред Димитров ще бъде участие в Световната купа в Ташкент, където той ще се стреми да изчисти съчетанието си и да подобри резултатите си.

