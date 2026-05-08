Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България

Французинът Пол Мание спечели първия етап от 109-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия, която тази година стартира от България. Той триумфира след силен финален спринт в отсечката от Несебър до Бургас с дължина 147 километра, финиширайки за 3:21:08 часа.

Етапът премина при високо темпо, но кулминацията настъпи в заключителните метри, когато масово падане разкъса колоната на около 500 метра преди финала. Само първите осем състезатели успяха да завършат безпроблемно, което предреши и битката за челните позиции.

Мание се възползва от ситуацията и демонстрира отлична скорост и хладнокръвие, за да запише първата си етапна победа в Гран Тур. Зад него останаха Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобритания), които допълниха почетната стълбичка.

Сред фаворитите за успеха Джонатан Милан (Италия) показа сила в междинните спринтове и събра най-много точки в основната група, но в решаващия момент не успя да се намеси в битката за победата и завърши четвърти.

Въпреки инцидента, основната група беше фиксирана с времето на победителя, съгласно правилата при подобни ситуации в последните километри.

Утре надпреварата продължава с втория етап - значително по-дълъг и предизвикателен маршрут от Бургас до Велико Търново с дължина 221 километра.

