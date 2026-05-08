Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България

Мание спечели спринта в Бургас след масово падане в последните метри, фаворитът Милан остана извън подиума

Французинът Пол Мание спечели първия етап от 109-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия, която тази година стартира от България. Той триумфира след силен финален спринт в отсечката от Несебър до Бургас с дължина 147 километра, финиширайки за 3:21:08 часа.

Етапът премина при високо темпо, но кулминацията настъпи в заключителните метри, когато масово падане разкъса колоната на около 500 метра преди финала. Само първите осем състезатели успяха да завършат безпроблемно, което предреши и битката за челните позиции.

Мание се възползва от ситуацията и демонстрира отлична скорост и хладнокръвие, за да запише първата си етапна победа в Гран Тур. Зад него останаха Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобритания), които допълниха почетната стълбичка.

Сред фаворитите за успеха Джонатан Милан (Италия) показа сила в междинните спринтове и събра най-много точки в основната група, но в решаващия момент не успя да се намеси в битката за победата и завърши четвърти.

Въпреки инцидента, основната група беше фиксирана с времето на победителя, съгласно правилата при подобни ситуации в последните километри.

Утре надпреварата продължава с втория етап - значително по-дълъг и предизвикателен маршрут от Бургас до Велико Търново с дължина 221 километра. Можете да я проследите в програмата на БНТ 3 от 11:40!

Финалните метри, които белязаха неприятна развръзка можете да проследите във видеото!

Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Ивайло Габровски: В колоезденето никой не е застрахован от инциденти
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Пол Мание: Невероятно щастлив съм, благодаря на всички
