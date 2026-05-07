БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 100 милиона зрители по целия свят са гледали церемонията по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Първият етап на Джирото е утре, 8 май (петък) и ще стартира в 14:00 ч. от Стария град в Несебър.

100 милиона зрители целия свят гледали церемонията откриването giro drsquoitalia представянето отборите
Слушай новината

Официалната церемония по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите вчера, 6 май е проследена от над 100 милиона зрители по целия свят.

Събитието бе открито от кмета на община Бургас – Димитър Николов, заедно с министъра на младежта и спорта – Димитър Илиев и министъра на туризма – Ирена Георгиева в Летния театър в морския град.

Те отправиха официални приветствия към хилядите присъстващи гости и фенове. Историческото домакинство на България на първите три етапа на състезанието предизвиква голям отзвук и в световните медии. Церемонията по откриване бе излъчена на живо по БНТ 3.

Първият етап на Джирото е утре, 8 май (петък) и ще стартира в 14:00 ч. от Стария град в Несебър.

Преди това в откриваща церемония на Grande Partenza Bulgaria ще участват кметът на община Несебър – Николай Димитров и Андрей Ковачев - член на Председателството на Европейския парламент.

БНТ 3 ще излъчи пряко първите три етапа от Колоездачната обиколка на Италия. Студийната програма на 8 май (петък) с водещ Радостин Любомиров ще започне в 13:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Състезанието с начало 14:00 може да проследите по БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
От 8 до 10 май страната ни ще домакинства на първите три етапа от...
Чете се за: 02:00 мин.
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
184 състезатели от 23 тима излязоха пред феновете часове преди...
Чете се за: 02:45 мин.
#Джиро д’Италия 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"
5
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
6
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
3
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Други спортове

Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея“
Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея“
Над 400 млади спортисти от шест държави ще стартират в турнир по лека атлетика в Русе Над 400 млади спортисти от шест държави ще стартират в турнир по лека атлетика в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
България ще участва с петима състезатели на европейското първенство по карате за мъже и жени във Франкфурт България ще участва с петима състезатели на европейското първенство по карате за мъже и жени във Франкфурт
Чете се за: 03:47 мин.
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София
Чете се за: 01:32 мин.
Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България" Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Руски дронове се разбиха в Латвия рано тази сутрин
Чете се за: 04:12 мин.
По света
В деня на радиото и телевизията: СЕМ отвори врати за посетители
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ