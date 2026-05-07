Над 100 милиона зрители по целия свят са гледали церемонията по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите

Официалната церемония по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите вчера, 6 май е проследена от над 100 милиона зрители по целия свят.

Събитието бе открито от кмета на община Бургас – Димитър Николов, заедно с министъра на младежта и спорта – Димитър Илиев и министъра на туризма – Ирена Георгиева в Летния театър в морския град.

Те отправиха официални приветствия към хилядите присъстващи гости и фенове. Историческото домакинство на България на първите три етапа на състезанието предизвиква голям отзвук и в световните медии. Церемонията по откриване бе излъчена на живо по БНТ 3.

Първият етап на Джирото е утре, 8 май (петък) и ще стартира в 14:00 ч. от Стария град в Несебър.

Преди това в откриваща церемония на Grande Partenza Bulgaria ще участват кметът на община Несебър – Николай Димитров и Андрей Ковачев - член на Председателството на Европейския парламент.

БНТ 3 ще излъчи пряко първите три етапа от Колоездачната обиколка на Италия. Студийната програма на 8 май (петък) с водещ Радостин Любомиров ще започне в 13:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Състезанието с начало 14:00 може да проследите по БНТ 3.