БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат при паралелното преброяване на 100%,...
Чете се за: 00:45 мин.
Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч":...
Чете се за: 00:47 мин.
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента...
Чете се за: 01:37 мин.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Американският флот арестува ирански товарен кораб в Оманския залив

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Американският флот е открил огън и е арестувал ирански товарен кораб, опитал се да наруши военноморската блокада на ирански пристанища. Плененият морски съд е бил обездвижен след изстрел в машинното отделение, след като бил засечен в Оманския залив от американски разрушител.

Екипажът отказал да се подчини на заповед да спре.

"Сега иранският кораб е под контрола на американски морски пехотинци", обяви Доналд Тръмп.

Той подчерта, че корабът е бил под американски санкции.

От началото на американската военноморска блокада на ирански пристанища на 13 април общо 23 кораба са се подчинили на заповед да се върнат, отчитат американските военни.

Френската мореплавателна компания CMA CGM обяви, че нейн кораб е участвал в инцидент със стрелба в Ормузкия проток в събота. Корабособственикът определи случилото се като "предупредителен" изстрел. Екипажът е в безопасност.

Американският президент Доналд Тръмп определи стрелбата като "пълно нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Според него под прицел на Иран са били френски и британски кораб.

Водещи новини

Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС
Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осем деца са убити при стрелба в Луизиана
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Напрежението в Лондон ескалира след приключване на изборния ден
Чете се за: 00:55 мин.
Европа
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ