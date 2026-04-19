Американският флот арестува ирански товарен кораб в Оманския залив

Американският флот е открил огън и е арестувал ирански товарен кораб, опитал се да наруши военноморската блокада на ирански пристанища. Плененият морски съд е бил обездвижен след изстрел в машинното отделение, след като бил засечен в Оманския залив от американски разрушител.

Екипажът отказал да се подчини на заповед да спре.

"Сега иранският кораб е под контрола на американски морски пехотинци", обяви Доналд Тръмп.

Той подчерта, че корабът е бил под американски санкции.

От началото на американската военноморска блокада на ирански пристанища на 13 април общо 23 кораба са се подчинили на заповед да се върнат, отчитат американските военни.

Френската мореплавателна компания CMA CGM обяви, че нейн кораб е участвал в инцидент със стрелба в Ормузкия проток в събота. Корабособственикът определи случилото се като "предупредителен" изстрел. Екипажът е в безопасност.

Американският президент Доналд Тръмп определи стрелбата като "пълно нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Според него под прицел на Иран са били френски и британски кораб.