Георги Кандев: Няма да се прибера!

Андрей Гюров: Задействан е заговор срещу Георги Кандев

В тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа, допълва служебният премиер

Задействан е заговор срещу Георги Кандев заявява служебният премиер Андрей Гюров във Фейсбук. По думите му, в ход е позорен опит за реванш.

Андрей Гюров, служебен премиер: "След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев.
Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа.
Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон."

Според Гюров, "вендетата" се разиграва в Софийска градска прокуратура, начело на която е Емилия Русинова - по думите му спътница на Петьо Еврото и повелителката на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство.

Андрей Гюров, служебен премиер: "Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се притесняват, че главният секретар ще остане в МВР."

Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар Кандев. Не ни е страх и сме повече от вас, заявява още Гюров.

По-рано днес изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че четири дни след вота, в рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения му е било съобщено, че лице с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура, организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо".

