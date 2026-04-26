В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"

Днес в Пловдив беше дадено началото на инициативата "60 години Христо Стоичков", обединяваща аматьорския футбол в България.

Във финала в града под тепетата Тик - КЦМ победи Кичуза с 3:1, като и двата отбора си осигуриха участие във финалния турнир в Обзор от 2 до 6 септември.

Трети остана отборът на Инфинит Ененерджи. Имаше и индивидуални отличия връчени от зам.-кмета на Пловдив Николай Бухалов. В Пловдив участие взеха 14 отбора.

Инициативата ще обиколи още 7 града, а следващата спирка е Стара Загора на 2 и 3 май.

Вижте кадри от финалния мач и награждаването във видеото.