КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...


Разговори Путин–Арагчи: Москва ще направи „всичко“ за връщане на мира

Чете се за: 02:25 мин.
По света
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кремъл обяви, че Русия е готова да окаже всякакви посреднически услуги за постигане на мир, приемлив за Иран и Съединените щати.

Заради американските подходи и прекомерни искания, въпреки постигнатия напредък, предишният кръг от преговори не е постигнал целите си, заяви Абас Арагчи преди срещата си с Владимир Путин в Санкт Петербург.

Разговорите за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток са в застой заради несъвместимите и твърди позиции на Вашингтон и Техеран. Арагчи е в Русия в търсене на подкрепа за иранската позиция в рамките на дипломатическа обиколка, която включва Пакистан и Оман.

Владимир Путин, президент на Русия: „От наша страна ще направим всичко във ваш интерес и в интерес на всички народи в региона за възможно най-бързо постигане на мир. Вие знаете нашата позиция много добре.“

Русия вече предложи посредничество в конфликта между Съединените щати и Иран и изрази готовност да приеме обогатения ирански уран – инициатива, която не беше приета от Вашингтон.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Доказано е, че Иран има приятели и съюзници като Русия, които стоят зад нас в трудни времена и ни подкрепят. Благодарим ви за твърдата позиция в подкрепа на Иран.“

Доналд Тръмп отмени плановете си да изпрати пратеници за преговори в Исламабад с мотива, че това би отнело „твърде много време“. Според американски медии той е насрочил кризисно заседание, посветено на застоя в преговорите и възможните следващи стъпки.

Иранската агенция „Фарс“ съобщава, че Техеран е изпратил чрез Пакистан писмени послания до Вашингтон с очертаване на „червените линии“ по ядрената си програма и Ормузкия проток.

Ключовият морски път остава затворен заради взаимна блокада от страна на Съединените щати и Иран.

#Доналд Тръмп #Абас Арагчи #Владимир Путин #Русия #САЩ #Иран

