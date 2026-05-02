Виляреал вкара пет гола на Леванте

Виляреал изнесе истински голов спектакъл и разби с 5:1 градския съперник Леванте в мач от 34-ия кръг на Ла Лига. „Жълтата подводница“ записа трета победа в последните си четири срещи и направи решителна крачка към участие в Шампионска лига през следващия сезон.

Домакините поведоха малко преди почивката чрез Жоржес Микаутадзе, но гостите реагираха бързо и изравниха чрез Карлос Еспи в началото на второто полувреме. Оттам нататък обаче всичко бе под контрола на „жълтите“.

Алберто Молейро отново изведе Виляреал напред, а малко по-късно Микаутадзе удвои головата си сметка за вечерта и наклони окончателно везните. В заключителните минути Тайджън Бюканън и Николас Пепе довършиха съперника, оформяйки убедителното 5:1.

С успеха Виляреал събра 68 точки и се задържа стабилно на третата позиция, все по-близо до място сред елита на Европа. За Леванте ситуацията остава тежка – тимът е 19-и с 33 точки и продължава да се бори за оцеляването си.

По-късно в програмата Валенсия приема Атлетико Мадрид, а Осасуна се изправя срещу лидера Барселона.