Левски посвети титлата на феновете си по целия свят

От Левски реагираха на секундата, в която станаха шампиона, в своя Facebook профил. Администраторът на „синята“ страница направи заигравка с 27-ата титла на страната, изписвайки: „Шампи27ни сме“.

От клуба написаха още, че златото е за всички левскари на стадиона, пред телевизорите и по целия свят.

Титлата на Левски, дошла след 17 години чакане, стана факт след 1:0 над ЦСКА 1948.

Ето цялото съобщение на "сините" във Facebook:

ШАМПИ27НИ СМЕЕЕЕЕЕЕЕ!

Титлата се завърна у дома! След толкова болка, толкова чакане и толкова битки, „Левски“ отново е на върха.

Заедно с вас, безкрайното синьо море, извървяхме път, който мнозина смятаха за невъзможен.

Тази титла е за всички левскари - на стадиона, пред телевизорите, по целия свят… и за онези, които не дочакаха този ден, но останаха завинаги част от „Левски“.

Време е да дерем гърла, всички и навсякъде: О-о-о ЛЕВСКИ ШАМПИОН ша-ля-ля…