Александър Александров: Левски заслужено стана шампион

Старши треньорът на ЦСКА 1948 е категоричен, че загубата от "сините" ще даде енергия на възпитаниците му.
Левски стана заслужено шампион, защото игра най-добре през цялата година, заяви старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
"Сините" постигнаха победа с 1:0 в директния мач между първия и втория и вече са недостижими на върха.
"Отборът ми изигра много силен мач, въпреки че бяхме с човек по-малко. Всеки мач казвам, че се стремим да ставаме по-добри и да играем за победа. Тази загуба няма да ни повлияе, а напротив - ще ни даде енергия. Ще се подготвим по най-добрия начин за петък", заяви Александров.
Бившият футболист на Левски поздрави клуба за заслужената титла.
"Левски заслужено стана шампион. Играха най-добре през цялата година и поздравявам привържениците им", допълни той.