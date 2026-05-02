Александър Александров: Левски заслужено стана шампион

Левски стана заслужено шампион, защото игра най-добре през цялата година, заяви старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.

"Сините" постигнаха победа с 1:0 в директния мач между първия и втория и вече са недостижими на върха.

"Отборът ми изигра много силен мач, въпреки че бяхме с човек по-малко. Всеки мач казвам, че се стремим да ставаме по-добри и да играем за победа. Тази загуба няма да ни повлияе, а напротив - ще ни даде енергия. Ще се подготвим по най-добрия начин за петък", заяви Александров.

Бившият футболист на Левски поздрави клуба за заслужената титла.