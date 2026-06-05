България U17 разгроми Албания в Тирана с четири гола и впечатляваща игра

Юношеският национален отбор на България до 17 години записа убедителна победа с 4:1 над Албания в контролна среща, изиграна в Тирана. Възпитаниците на селекционера Светослав Петров демонстрираха сериозно превъзходство и заслужено стигнаха до успеха срещу своите връстници.

С основна заслуга за победата бяха Александър Захариев и Петър Петров, които реализираха по две попадения. Захариев се отличи с ефектен втори гол, отбелязан със задна ножица, докато едно от попаденията на Петров дойде след впечатляващ удар от центъра на терена.

През по-голямата част от двубоя българските национали контролираха събитията на терена, създадоха повече положения пред противниковата врата и показаха добра организация както в атака, така и в защита.

От Българския футболен съюз отчетоха силното представяне на младите "лъвове“, които затвърдиха добрите впечатления с убедителен успех и демонстрация на сериозен потенциал за развитие.