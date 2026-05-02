Даниел Боримиров: Левски беше на крачка от фалита, но феновете стояха винаги до нас

Изпълнителният директор на Левски сподели радостта си след 27-ата шампионска титла за клуба.
Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров.
Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и заслужи 27-ата си титла. Левски е недостижим на върха в класирането на българското първенство с 14 точки преднина срещу "червените". Първата титла от 17 години бе донесена от дебютното попадение на Марко Дуганджич в 71-та минута.
"Знам каква е емоцията. Изпитал съм я като футболист и като ръководител. При последната титла бях спортен директор. Направихме добър колектив. Това е плод на всички футболисти, треньорския екип, ръководството и нашия 12-и играч - феновете. Те ни повярваха, когато бяхме в най-трудните моменти. Левски беше на крачка от фалита", сподели той след срещата.
Боримиров подчерта ролята на привържениците и трудния път, който клубът е извървял до върха.
"Имаме привърженици, които ни подкрепяха, шапка свалям, благодаря им. Искам да благодаря също и на моето семейство, минахме през много трудности и безсънни нощи, но успяхме и стигнахме до тази сладка победа. Не бих казал възлов момент, че е имало, гледаме мач за мач", допълни бившият футболист на столичани.
Той отбеляза и психологическото напрежение в отбора, като много от играчите за първи път стават шампиони.
"Може би никой от нашите футболисти не беше ставал шампион, това е бреме, можеше да изиграе шега в дадени моменти, така че благодарности на отбора, че се справихме с указанията, пожелавам си стадионът да бъде все така пълен и занапред", допълни Боримиров.
Ръководителят на "сините" коментира и процеса на изграждане на състава през сезона.
"Хулио се е ползвал абсолютно с пълното ми доверие. През годината променяхме футболистите, това беше с негово желание, накрая виждате как събрахме плодовете, които дълго време чакахме. Всяка титла си има своята значимост и е сладка, не мога да ги разгранича. Всяка една е сладка", каза Боримиров.