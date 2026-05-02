Даниел Боримиров: Левски беше на крачка от фалита, но феновете стояха винаги до нас

Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров.

Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и заслужи 27-ата си титла. Левски е недостижим на върха в класирането на българското първенство с 14 точки преднина срещу "червените". Първата титла от 17 години бе донесена от дебютното попадение на Марко Дуганджич в 71-та минута.

"Знам каква е емоцията. Изпитал съм я като футболист и като ръководител. При последната титла бях спортен директор. Направихме добър колектив. Това е плод на всички футболисти, треньорския екип, ръководството и нашия 12-и играч - феновете. Те ни повярваха, когато бяхме в най-трудните моменти. Левски беше на крачка от фалита", сподели той след срещата.

Боримиров подчерта ролята на привържениците и трудния път, който клубът е извървял до върха.

"Имаме привърженици, които ни подкрепяха, шапка свалям, благодаря им. Искам да благодаря също и на моето семейство, минахме през много трудности и безсънни нощи, но успяхме и стигнахме до тази сладка победа. Не бих казал възлов момент, че е имало, гледаме мач за мач", допълни бившият футболист на столичани.

Той отбеляза и психологическото напрежение в отбора, като много от играчите за първи път стават шампиони.

"Може би никой от нашите футболисти не беше ставал шампион, това е бреме, можеше да изиграе шега в дадени моменти, така че благодарности на отбора, че се справихме с указанията, пожелавам си стадионът да бъде все така пълен и занапред", допълни Боримиров.

Ръководителят на "сините" коментира и процеса на изграждане на състава през сезона.