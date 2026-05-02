Хулио Веласкес: Огромна гордост е да съм треньор на тези футболисти

Футболистите на Левски са отговорни за силния сезон и старши треньорът Хулио Веласкес изрази благодарностите си към тях.

Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и станаха шампиони в българското първенство за 27-и път.

"Изключително благодарен съм на футболистите и на всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Щастлив съм за всички, които изброих, както и за моето семейство", каза Веласкес.

Наставникът многократно благодари на футболистите си и отличи тяхната заслуга за успеха.