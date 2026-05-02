БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
Чете се за: 03:05 мин.
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Костадинов: Всички левскари заслужават тази титла след години на страдание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Левски смята, че половин България е сбъднала мечтата си, след като "сините" станаха шампиони.

Георги Костадинов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Феновете на Левски заслужават тази титла след години на страдание, заяви капитанът Георги Костадинов след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, с която на практика "сините" си гарантираха трофея.

Полузащитникът отличи ролята на феновете за успеха на клуба.

"Искам да благодаря на тази страхотна публика. С тях, момчетата и с целия треньорски щаб създадохме едно семейство. Горд съм, че съм част от този отбор и че спечелихме титлата. Цялата синя общност го заслужаваше след години на страдание. Те дадоха светлина в тунела и показаха как се спасява един клуб. Благодаря им, горд съм, че съм левскар", заяви той.

Според него тази титла е най-сладката в кариерата му.

"Цял ден усещах как една мечта се сбъдва не само за нас, а и за половин България. Няма да ми е за първи път, четвърта титла ми е, но тази е най-сладката, най-чаканата, най-жадуваната. Надявам се този трофей да бъде един от многото", каза още Костадинов.

Свързани статии:

Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
"Сините" стигнаха до титлата с минимален успех над ЦСКА 1948
Чете се за: 02:00 мин.
#Георги Костадинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха телефонна измама в София
1
Разкриха телефонна измама в София
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране
2
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи...
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
3
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Принцеса Шарлот навърши 11 години
4
Принцеса Шарлот навърши 11 години
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
5
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се...
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
6
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Футбол

НА ЖИВО в "Арена спорт": Левски спечели титла след 17-годишна пауза
НА ЖИВО в "Арена спорт": Левски спечели титла след 17-годишна пауза
Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити
Чете се за: 02:12 мин.
Венцеслав Стефанов: Феновете на Славия не знаят защо протестират Венцеслав Стефанов: Феновете на Славия не знаят защо протестират
Чете се за: 05:30 мин.
Порто се пребори за 31-а титла на Португалия Порто се пребори за 31-а титла на Португалия
Чете се за: 01:12 мин.
Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ
Чете се за: 01:20 мин.
Аталанта се отдалечи от Топ 6 в Серия А Аталанта се отдалечи от Топ 6 в Серия А
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По-скъпи плодове и по-евтини зеленчуци на борсите у нас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Андрей Янкулов: Служебният кабинет оставя готови законопроекти по ПВУ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната
Чете се за: 02:40 мин.
По света
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ