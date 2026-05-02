Георги Костадинов: Всички левскари заслужават тази титла след години на страдание

Феновете на Левски заслужават тази титла след години на страдание, заяви капитанът Георги Костадинов след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, с която на практика "сините" си гарантираха трофея.

Полузащитникът отличи ролята на феновете за успеха на клуба.

"Искам да благодаря на тази страхотна публика. С тях, момчетата и с целия треньорски щаб създадохме едно семейство. Горд съм, че съм част от този отбор и че спечелихме титлата. Цялата синя общност го заслужаваше след години на страдание. Те дадоха светлина в тунела и показаха как се спасява един клуб. Благодаря им, горд съм, че съм левскар", заяви той.

Според него тази титла е най-сладката в кариерата му.