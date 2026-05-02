Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района на „Дунав мост 2"

Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Русе“ задържаха 80 000 къса (4000 кутии) цигари и 2 кг тютюн за пушене при проверка на товарен автомобил в района на „Дунав мост 2“ Видин – Калафат, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 април 2026 г. митнически служители спират на изход от страната камион с българска регистрация, превозващ по документи хранителни стоки за Германия и Нидерландия. В част от палетите са открити кашони с 4000 кутии цигари и 50 пакета тютюн за пушене, всички с валиден български акцизен бандерол.

Акцизните стоки са иззети. На водача, български гражданин, е съставен акт за административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България в Шенгенското пространство.

ТОП 24

Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
1
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
2
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса...
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
3
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
4
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
5
Президентът започва консултациите с парламентарно представените...
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
6
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
Мерки за безопасност: Поставиха ограничители по натоварените спирки в Благоевград Мерки за безопасност: Поставиха ограничители по натоварените спирки в Благоевград
Чете се за: 02:32 мин.
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
Чете се за: 01:22 мин.
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
Чете се за: 03:42 мин.
Официален старт: Откриха мотосезона в София Официален старт: Откриха мотосезона в София
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета? Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Официален старт: Откриха мотосезона в София Официален старт: Откриха мотосезона в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
