Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района на „Дунав мост 2“

Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Русе“ задържаха 80 000 къса (4000 кутии) цигари и 2 кг тютюн за пушене при проверка на товарен автомобил в района на „Дунав мост 2“ Видин – Калафат, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 април 2026 г. митнически служители спират на изход от страната камион с българска регистрация, превозващ по документи хранителни стоки за Германия и Нидерландия. В част от палетите са открити кашони с 4000 кутии цигари и 50 пакета тютюн за пушене, всички с валиден български акцизен бандерол.

Акцизните стоки са иззети. На водача, български гражданин, е съставен акт за административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България в Шенгенското пространство.