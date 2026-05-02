Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Ботев Враца взе три точки срещу Спартак Варна

Спорт
Ботев Враца стигна до ценен успех с 2:1 у дома срещу Спартак Варна в двубой от 32-рия кръг на Първа лига и затвърди позициите си в средата на класирането.

slavия изпусна победата ботев враца напрежение трибуните овча купел
Ботев Враца стигна до ценен успех с 2:1 у дома срещу Спартак Варна в двубой от 32-рия кръг на Първа лига и затвърди позициите си в средата на класирането.

Домакините решиха мача още в началните минути с два бързи удара. Още в 9-ата минута Мичи Нтело се възползва от отлично разиграване при статично положение и откри резултата след асистенция на Мартин Петков. Само три минути по-късно Тамиму Уору наказа колебание в отбраната на гостите и удвои аванса.

До почивката врачани имаха възможност да направят резултата класически, но пропуски на Петков и намеси на вратаря Педро Виктор запазиха интригата.

След паузата Даниел Генов също бе близо до гол от пряк свободен удар, но стражът на варненци отново се намеси. Гостите все пак върнаха надеждите си в 70-ата минута, когато Цветелин Чунчуков реализира дузпа, отсъдена от Никола Попов след нарушение срещу Георг Стояновски.

До края обаче Ботев Враца удържа преднината си и прибави нови три точки към актива си. Тимът вече има 42 точки и се намира на деветото място, докато Спартак Варна остава в опасната зона с 27 пункта и продължава битката за оцеляване.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #ФК Спартак Варна

