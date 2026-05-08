Смяна на властта в здравното и социалното министерство

Две жени застават начело на социалното и здравното министерство. Наталия Евфемова пое министерството на труда и социалната политика със заявка, че ще подкрепя социалния диалог, за да имат хората стабилни доходи.

А сред приоритетите на Катя Ивкова в здравното министерство са детското и майчино здравеопазване, както и затягане на контрола върху разходите в системата.

Така в социалното министерство посрещнаха служебния министър Адемов и заместничката му Наталия Ефремова, която от днес застава начело на министерството на труда и социалната политика. Адемов отчете, че екипът му се е включил в борбата за честни избори и въпреки ограниченията заради удължителния бюджет министерството е подкрепило най-уязвимите групи.

Хасан Адемов, бивш служебен министър на труда и социалната политика: "Успяхме, както напоследък популярно се казва, да вдигнем високо летвата. И аз се надявам, че оттук нататък госпожа Наталия Ефремова ще бъде скачач на високо, за да може да преодолее тази висока летва."

Адемов даде на Ефремова папка с 9 задачи, които е започнал по време на управлението си.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Няма по-голямо предизвикателство от това доктор Адемов да ми качи летата и аз да се опитам да скоча. Със сигурност ще успея да скоча само с вас".

В годините Ефремова е заемала различни постове в социалното министерство.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Това което научих, е че социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин."

Обеща отчетност и заяви, че скоро ще представи екипа и приоритетите си.

В министерството на здравеопазването церемония по предаване на властта нямаше.

Михаил Околийски, бивш служебен министър на здравеопазването: "Оставяме едно предвидимо наследство, с ясни приоритети и отчет какво сме свършили. Разчитаме и очакваме приемственост на всички смислени дела, които сме направили".

Новият министър ще разпореди проверка на свършеното до момента.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "За да може в крайна сметка да има надграждане и постигане на резултати. Най-важното е да се промени фокусът наистина от болнично лечение към промоция на здраве, превенция на заболявания. Естествено трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването."

Сред приоритетите на новия министър са детското и майчино здравеопазване.