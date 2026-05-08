Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Ивайло Мирчев: Ние имаме важната задача да обединим демократичната общност

Чете се за: 02:00 мин.
Казваме „да“ на всички смислени мерки, които ще променят страната, заяви съпредседателят на "Да, България"

Ние имаме важната задача да обединим демократичната общност, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България в студиото на "Панорама".

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": „Разделянето беше голяма политическа грешка и не беше правилно. Ние имаме много важна задача и тя е да обединим демократичната общност. Този парламент има голяма нужда от дясноцентристка политическа сила, която да бъде истинска опозиция и да дава алтернативните решения.“

Съпредседателят на "Да, България" поясни какви предложения ще подкрепят в парламента.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": „Ние казваме „да“ на всички смислени мерки, на всичко, което ще промени страната, на нов ВСС, на нов закон в съдебната власт, който може да гарантира правилния ВСС. Пътят за това обаче е труден и не започнахме добре. Мнозинството в този парламент започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите.“

Мирчев коментира мотивите за искане на създаване на разследваща комисия, свързана с Делян Пеевски.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": „В ДБ открихме огромно разминаване от над 100 милиона лева между това, което Пеевски е декларирал като суми, и това, което фирмите, в които той присъства, са декларирали като дивиденти. Изпратихме сигнал до прокуратурата, но прокуратурата смачка този сигнал. В страна, в която институциите не работят, съдебната система е затруднена и прокуратурата обслужва модела „Пеевски–Борисов“, най-нормалното нещо е да се намеси парламентът и да създаде такава комисия.“

#модела „Пеевски–Борисов“ #разследваща комисия #Ивайло Мирчев  #ДБ #Да България #"Панорама"

