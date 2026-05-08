Михаела Доцова, председател на Народното събрание: Кабинетът, който беше избран днес, е от изключителни професионалисти

Кабинетът, който беше избран днес, е от изключителни професионалисти, хора със значителен административен опит и аз пожелавама успех на новоизбраното правителство, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова в студиото на „Панорама“.

Пожелавам им да дерзаят, но и да са разумни и да върнат доверието на обществото към институциите, допълни тя.

Новото правителство и мнозинство е знак и за промяна и за стабилност

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Сериозната политическа подкрепа, която получи „Прогресивна България“ ни задължава да създадем условия, при които да върнем доверието на обществото към институциите, но в същото време ние трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите."

Дневният ред на парламента и на изпълнителната власт трябва да е това, което очакват хората. Обществото очаква от нас незабавни и непосредствени действия, каза още Доцова.