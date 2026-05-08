Михаела Доцова, председател на Народното събрание: Кабинетът, който беше избран днес, е от изключителни професионалисти

Кабинетът, който беше избран днес, е от изключителни професионалисти, хора със значителен административен опит и аз пожелавама успех на новоизбраното правителство, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова в студиото на „Панорама“.
Пожелавам им да дерзаят, но и да са разумни и да върнат доверието на обществото към институциите, допълни тя.
Новото правителство и мнозинство е знак и за промяна и за стабилност
Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Сериозната политическа подкрепа, която получи „Прогресивна България“ ни задължава да създадем условия, при които да върнем доверието на обществото към институциите, но в същото време ние трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите."
Дневният ред на парламента и на изпълнителната власт трябва да е това, което очакват хората. Обществото очаква от нас незабавни и непосредствени действия, каза още Доцова.
Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Една от темите е стабилността на съдебната власт. Това безспорно минава през избор на нов ВСС , но има и много текущи задачи , които са доста по-горещ картоф - високата инфлация, сериозното покачване на цените, което безспорно ще мине и през законотворческа дейност, но то ще бъде предмет на изпълнителната власт."
