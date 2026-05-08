В следващите дни ще има слънце, но и валежи, придружени с гръмотевици

Без съществена промяна ще останат температурите през следващите дни, близки до обичайните за това време от годината.

Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки.

Райони с валежи ще има и през нощта, с по-голяма вероятност в Западна и Южна България.

Минималните температури утре ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°, а максималните - между 19° и 24°, по-ниски по Черноморието – от 16° до 19°. И в съботния ден на много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевична дейност.

Вятърът ще е слаб, до умерен, от запад-северозапад.

На морския бряг ще превали слабо, а по южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Температурата на морската вода е 13°-14°.

В планините ще духа силен северозападен вятър. И там ще има значителни валежи, в следобедните часове и в масивите в западната половина от страната.

И към времето в Европа.

Дъжд и сняг ще вали на Скандинавския полуостров. Значителнни валежи от дъжд и гръмотевици ще има и на Пиренеите, както и в много райони от Балканите, по-значителни количества се очакват в източната половина от полуострова.

И у нас, в неделя валежи и гръмотевична дейност ще има главно в източната половина от страната, а температурите ще останат без съществена промяна.

В началото на новата седмица предстои затопляне. Ще има и слънчеви часове, но остава с повишена вероятност за валежи, гръмотевици и градушки.

Във вторник вятърът ще се усили и с него ще нахлува по-туден въздух.

В сряда вятърът ще отслабне, но дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, ще вали на по-малко места, а вероятността за гръмотевици намалява.

