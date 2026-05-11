Книгите имат свои пазители: 11 май е Ден на библиотекаря

На 11 май в България се отбелязва Денят на библиотекаря. Датата е свързана и с празника на Светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската азбука. Още преди векове денят се е чествал като църковен празник, а по-късно се превръща и в празник на библиотекарите.

Библиотеките съществуват още от древността и пазят знанието през поколенията. Хората, които работят в тях, имат важната задача да съхраняват книги и да помагат на другите да откриват нова информация, идеи и истории.

Според библиотекарите най-ценни в една библиотека винаги са били книгите и хората, които се грижат за тях.