Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Реджо Емилия (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

23-годишният българин и партньорът му Аугусто Вирджили (Италия) надиграха представителите на домакините Алесандро Печи и Лоренцо Анджелини с 2:6, 6:2, 11:9 за час и 20 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един сет, след което срещата се реши с шампионски тайбрек. В него италианците поведоха със 7:4, но допуснаха три поредни точки и съперниците им изравниха.



Впоследствие Нестеров и Вирджили стигнаха до мачбол при 9:8. Те не успяха да се възползват от първата си възможност, но след минипробив за 10:9 получиха шанс да сервират за мача и реализираха втория си мачбол.

В първия си мач от турнира двамата победиха гърците Петрос Циципас и Йоанис Ксилас с 6:3, 3:6, 10:8.

На полуфиналите Нестеров и Вирджили ще играят срещу победителите от мача между Кирил Киватцев (Русия)/Томасо Компанючи (Италия) и третите поставени Фабрицио Андалоро (Италия)/Луиш Гуто Мигел (Бразилия).

Пьотр Нестеров продължава участието си и в надпреварата на сингъл, след като вчера спечели откриващия си двубой. Във втория кръг той ще се изправи срещу Джорджо Табако (Италия) или Луиш Гуто Мигел.