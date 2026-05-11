Димитър Кисимов с рекордно класиране в световната ранглиста при юношите

Българинът се изкачи до №11 след силна серия турнири и ще играе в основната схема на „Ролан Гарос“

Димитър Кисимов продължава възходящото си развитие в световния тенис, след като се изкачи до рекордното за него 11-о място в ранглистата при юношите.

18-годишният българин прогресира с четири позиции след отличното си представяне през последните седмици. Той достигна до финала на турнира от категория J500 в Офенбах, а малко преди това завърши трети на надпревара от категория J300 в Пловдив.

Силната форма на Кисимов през сезона се потвърждава и от титлата му на турнир от категория J300 в Кайро през март, както и от общо шестте му трофея на сингъл в състезания на ITF при юношите. В началото на годината той постигна още един значим успех, след като стана шампион на двойки на Откритото първенство на Австралия.

Предстои ново важно предизвикателство за българина - участие в основната схема на "Ролан Гарос“, където ще има възможност да затвърди позициите си сред най-добрите млади тенисисти в света.

Лидер в световната ранглиста при юношите остава Иван Иванов, който през настоящия сезон се фокусира върху участията си в мъжкия тур.

