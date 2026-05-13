Илиян Радулов с успешен старт на турнир в Испания

Българският тенисист Илиян Радулов се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове във Вик (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който в неделя стана шампион на надпревара в Сабадел (Испания), победи германеца Майк Щайнер с 2:6, 6:4, 6:2 за два часа и 29 минути.

Радулов загуби първия сет, но във втория спечели три поредни гейма в края и изравни резултата. В решителния трети сет той взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

За място на четвъртфиналите националът ще играе срещу поставения под номер 5 в схемата представител на домакините Алекс Марти Пухолрас.

Вчера успех в турнира записа още един българин - Иван Иванов.