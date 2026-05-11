Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на квалификациите в Загреб

Димитър Кузманов приключи участието си в квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75“ в Загреб, след като отстъпи във втория кръг на представителя на Босна и Херцеговина Нерман Фатич с 5:7, 0:6.

Двубоят продължи 84 минути и предложи оспорван първи сет, в който българинът успя на два пъти да навакса пробив пасив. При резултат 5:5 обаче Кузманов допусна ключов спад в играта си и загуби осем поредни гейма, което наклони везните изцяло в полза на съперника му.

Това беше десетият сблъсък между двамата тенисисти, като балансът вече е напълно изравнен - по пет победи за всеки.

В първия кръг на пресявките Кузманов записа успех срещу Денис Евсеев от Казахстан с 6:3, 4:6, 6:0, което му донесе две точки за световната ранглиста. През настоящата седмица българинът заема 315-ото място в класацията на ATP.

В турнира участие ще вземе и още един български представител - Антъни Генов, който в тандем с британеца Фис Бас ще стартира в надпреварата на двойки срещу Мирза Башич и Денис Молчанов.