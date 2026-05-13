Александър Василев и Джордж Лазаров с победи на старта на турнир в Сърбия

Българските тенисисти Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев се наложи над квалификанта Марко Мильорати (Италия) с 6:0, 6:1 за 72 минути на корта. Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу друг квалификант - Марко Николич (Сърбия).

Другият българин в надпреварата на единично - Джордж Лазаров, също спечели откриващия си двубой срещу представителя на домакините Никола Лулич с 6:1, 6:3 след 79 минути игра.

По-късно днес и двамата ще стартират участието си при дуетите - Лазаров ще си партнира с Радослав Шандаров, докато Василев ще играе заедно с Никита Белозерцев (Узбекистан). Освен тях, Янаки Милев и руснака Вардан Манукян също ще играят в първия кръг от надпреварата на двойки.