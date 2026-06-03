Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 3, не срещна никакви трудности при победата си срещу рускинята Кристина Ковган с 6:1, 6:1 за малко над час на корта. В следващия кръг съперничка на Енчева ще бъде играещата с „уайлд кард“ Елена Милутинович (Сърбия).

Други три българки с двубои в програмата на сингъл днес Дария Великова, квалификантката Александра Матева и Алекса Каратанчева отпаднаха в първия кръг. Великова отстъпи на втората поставена Наталия Сенич (Сърбия) с 1:6, 0:6, докато Матева загуби от друга квалификантка - Луан Джафари (Германия) с 3:6, 0:6. Каратанчева бе последна по програма и загуби с 4:6, 2:6 срещу състезаващата се с „уайлд кард“ представителка на домакините Ена Илич.

В надпреварата на двойки Анджелина Костова (България) и Марина Тавдрос (Египет) отпаднаха от четвъртите поставени Мариaна Бараса (Колумбия) и Елена Стевич (Франция) с 2:6, 2:6.