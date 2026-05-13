Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Рууд преодоля Хачанов и дъжда, за да стигне полуфиналите в Рим

Норвежецът преследва втора титла от сериите Мастърс 1000, след като триумфира в Мадрид през миналия сезон.

Каспер Рууд
Снимка: БГНЕС
Каспер Рууд се класира за полуфиналите на турнира в Рим, след като в сряда преодоля съпротивата на Карен Хачанов и дъждовното време в италианската столица за успех с 6:1, 1:6, 6:2.

„Щастлив съм от победата“, заяви Рууд след мача. „Имах лек спад във втория сет след прекъсването заради дъжда, но съм доволен от начина, по който играх в първия и третия сет. Това бе един от най-силните ми тениси напоследък. Не съм сигурен какво точно се случи във втория сет, но успях да се пренастроя за решителната част и това проработи“, добави Рууд.

Норвежецът доминираше напълно в началото на четвъртфинала на централния корт и уверено спечели първия сет. При резултат 6:1, 0:1 играта бе прекъсната заради дъжд.

Пауза от два часа и 25 минути сякаш наруши ритъма на Рууд, а Хачанов се възползва максимално след подновяването на двубоя. Руснакът игра значително по-агресивно, реализира 11 печеливши удара и допусна само една непредизвикана грешка във втория сет, за да изравни резултата.

В решителната трета част обаче Рууд отново пое контрола върху мача. 27-годишният тенисист повиши нивото си на игра и впечатли с атрактивен удар между краката в едно от най-красивите разигравания в срещата.

Норвежецът преследва втора титла от сериите Мастърс 1000, след като триумфира в Мадрид през миналия сезон. На полуфиналите той ще се изправи срещу испанеца Рафаел Ходар или италианеца Лучано Дардери. При нов успех Рууд ще достигне за първи път до финала в Рим.

По-рано този месец Рууд изпадна от Топ 20 на световната ранглиста за първи път от 2021 година, но силното му представяне в Рим вече го изкачва с пет позиции до №20 в класирането на живо. По пътя към полуфиналите той елиминира Закари Свайда, Иржи Лехечка и Лоренцо Музети без загубен сет.

