Яник Синер изравни рекордна серия на Новак Джокович в Мастърс 1000

Световният №1 Яник Синер продължава впечатляващата си серия на клей, след като се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Рим. Италианецът записа 31-а поредна победа на това ниво, изравнявайки рекорда на Новак Джокович.

Cruise control



Jannik Sinner eases Past Pellegrino 6-2 6-3 and collects his 31st consecutive Masters 1000 match victory!#IBI26 pic.twitter.com/Z3b5Hl9pv5 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Синер не срещна сериозни затруднения срещу сънародника си Андреа Пелегрино и спечели с 6:2, 6:3 за малко повече от час и половина игра. Поставеният под номер 1 в схемата доминираше изцяло, реализирайки четири пробива и демонстрирайки разнообразие в играта си, включително ефективни къси топки и стабилност от основната линия.

24-годишният тенисист се намира в изключителна форма през последните месеци. Само преди седмица той триумфира в Мадрид и стана първият играч в историята с пет поредни титли от сериите Мастърс 1000, след успехи още в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.

Синер е на път да постигне и т.нар. "Златен Мастърс“ - да спечели всички девет турнира от категорията, нещо, което досега е постигал единствено Джокович.

Италианецът, който бе финалист в Рим през миналия сезон, има амбиция да стане първият местен шампион в турнира от 1976 година насам. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Андрей Рубльов и Николоз Басилашвили.

Победата затвърди и перфектния баланс на Синер срещу италиански съперници. Водачът в световната ранглиста постигна 19 победи без нито една загуба.