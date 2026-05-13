Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Рим

Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

Поставеният под №7 в схемата руснак победи Тиаго Агустин Тиранте (Аржентина) с 6:3, 6:2 за 83 минути, след като направи четири пробива.

На четвъртфиналите 30-годишният Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Ландалуса, който си осигури място в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.