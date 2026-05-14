Яник Синер се класира за полуфиналите в Рим и подобри рекорда на Джокович от поредни победи на ниво Мастърс 1000

Италианецът е на две победи от това да стане едва втория тенисист след Новак Джокович, който е спечелил всички възможни турнири от сериите Мастърс 1000.

Снимка: БГНЕС
Водачът в схемата Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите Мастърс 1000 в Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

24-годишният италианец победи руснака Андрей Рубльов с 6:2, 6:4 за час и половина на корта. С този успех той удължи серията си от поредни победи на ниво Мастърс 1000 на 32 и подобри рекорда на сърбина Новак Джокович.

Синер започна изключително силно и проби още в първия гейм на срещата, а до края на откриващия сет осъществи още един брейк, за да поведе с 5:2 и да затвори частта на свой сервис. Вторият сет започна по идентичен начин, но Рубльов успя да върне ранния пробив и да намали изоставането си до 3:4. Италианецът изпита повече трудности в сравнение с първата част и ефективността на първия му сервис спадна, но той все пак запази хладнокръвие.

Първата четвъртфинална среща в горната част на схемата приключи в полза на Синер въпреки късното събуждане на Рубльов, който все пак се представи равностойно във втората част, но италианецът в крайна сметка измъкна победата в два сета.

На полуфиналите световният номер 1 ще се изправи срещу победителя между седмия поставен Даниил Медведев и „щастливия губещ“ Мартин Ландалусе (Испания), който играе четвъртфинал на турнир от този ранг за втори път през годината, след като отпадна на същия етап в Маями.

Яник Синер продължава похода си към първа титла от турнира, след като през миналата година отстъпи на Карлос Алкарас (Испания) във финала. Италианецът се нуждае единствено от титлата в Рим, за да стане едва втория тенисист след Новак Джокович, който е спечелил всички възможни турнири от сериите Мастърс 1000.

