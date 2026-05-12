Андрей Рубльов е на четвъртфинал след обрат

Андрей Рубльов си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим, след като постигна труден обрат срещу Николоз Басилашвили. Руският тенисист се наложи с 3:6, 7:6(5), 6:2 след повече от два часа игра на кортовете в италианската столица.

Рубльов изпитваше сериозни затруднения в началото на срещата и отстъпи в първия сет, а във втория изостана с ранен пробив и резултат 0:2. Постепенно обаче руснакът намери ритъма си, върна пробива и успя да измъкне частта след оспорван тайбрек.

В решителния трети сет Рубльов вече доминираше на корта и без особени проблеми стигна до крайното 6:2, с което сложи край на двубоя след 2 часа и 15 минути игра.

На четвъртфиналите руснакът ще се изправи срещу световния №1 Яник Синер. Италианецът, който достигна финала в Рим през миналия сезон, по-рано през деня преодоля сънародника си Андреа Пелегрино след 6:2, 6:3.

В друг мач от четвъртия кръг испанецът Мартин Ландалусе елиминира Хамад Меджедович след успех със 7:5, 6:4.