БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Рубльов е на четвъртфинал след обрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Руският тенисист се наложи с 3:6, 7:6(5), 6:2 след повече от два часа игра.

Андрей Рубльов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Андрей Рубльов си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим, след като постигна труден обрат срещу Николоз Басилашвили. Руският тенисист се наложи с 3:6, 7:6(5), 6:2 след повече от два часа игра на кортовете в италианската столица.

Рубльов изпитваше сериозни затруднения в началото на срещата и отстъпи в първия сет, а във втория изостана с ранен пробив и резултат 0:2. Постепенно обаче руснакът намери ритъма си, върна пробива и успя да измъкне частта след оспорван тайбрек.

В решителния трети сет Рубльов вече доминираше на корта и без особени проблеми стигна до крайното 6:2, с което сложи край на двубоя след 2 часа и 15 минути игра.

На четвъртфиналите руснакът ще се изправи срещу световния №1 Яник Синер. Италианецът, който достигна финала в Рим през миналия сезон, по-рано през деня преодоля сънародника си Андреа Пелегрино след 6:2, 6:3.

В друг мач от четвъртия кръг испанецът Мартин Ландалусе елиминира Хамад Меджедович след успех със 7:5, 6:4.

#тенис турнир в Рим 2026 #Андрей Рубльов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
3
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
5
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
6
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: ATP

Анди Мъри се завръща към треньорството
Анди Мъри се завръща към треньорството
Лучано Дардери надви геройски Александър Зверев след обрат и продължава напред в Рим Лучано Дардери надви геройски Александър Зверев след обрат и продължава напред в Рим
Чете се за: 01:10 мин.
Яник Синер изравни рекордна серия на Новак Джокович в Мастърс 1000 Яник Синер изравни рекордна серия на Новак Джокович в Мастърс 1000
Чете се за: 02:15 мин.
Григор Димитров: Времето за отказване не е дошло (ВИДЕО) Григор Димитров: Времето за отказване не е дошло (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
Рафаел Ходар влезе в историята в Рим с пробив до четвъртфиналите Рафаел Ходар влезе в историята в Рим с пробив до четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Каспер Рууд разочарова домакините след рецитал срещу Лоренцо Музети в Рим Каспер Рууд разочарова домакините след рецитал срещу Лоренцо Музети в Рим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените
Чете се за: 10:30 мин.
Общество
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас "Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ