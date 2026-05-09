Световният номер 1 Яник Синер стартира успешно на Мастърса в Рим

Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер не срещна трудности и стартира успешно на Мастърса в Рим с награден фонд 8.24 милиона евро.

Световният номер 1 записа лесна победа над австриеца Себастиан Офнер с 6:3, 6:4. За италианеца това е 24-а поредна победа този сезон.

Титлата в Рим е единствената, която липсва в колекцията му от турнирите от сериите Мастърс 1000. Ако успее да вземе трофея, той ще стане първият италианец след Адриано Паната (шампион през 1976 г.) спечелил Откритото първенство на Италия.

Ако спечели на 17 май, Синер ще стане и вторият играч в историята, триумфирал във всичките девет Мастърс турнири след Новак Джокович. Титлата от „Ролан Гарос“ е единствената от Големия шлем, която все още липсва във витрината му.

Освен Синер други двама италианци продължават напред на турнира в Рим. Десетият в схемата Флавио Коболи се справи с французина Теренс Атман със 7:6(1), 6:3, а Матия Белучи поднесе миниизненада с победа срещу 24-ия поставен Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 5:7, 6:2, 6:3.

Двама играчи от Топ 10, претърпяха загуби във втория кръг. Четвъртия поставен Феликс Оже-Алиасим от Канада и петият в схемата американец Бен Шелтън напуснаха турнира след поражения, съответно срещу аржентинеца Мариано Навоне (44-ти) с 6:7(4), 6:7(5) и грузинеца Николоз Басилашвили (117-ти) с 4:6, 7:6(5), 3:6.

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов се класираха за следващия кръг. Седмият в схемата Медведев продължава напред без игра след отказване на чеха Томаш Махац, а Рубльов преодоля сърбина Миомир Кецманович с 6:4, 6:4.