Александър Зверев отказа участие на турнир в родния му град

Световният №3 Александър Зверев няма да вземе участие в турнира в родния му град Хамбург. Германецът има болки в гърба и предпочита да почива допълнителна седмица преди откритото първенство на Франция. Турнирът в Хамбург стартира в неделя, а "Ролан Гарос" - на 24 май.

"Истински разочарован съм, че се налага да се оттегля от тазгодишното издание на Хамбург Оупън. Това е моят роден град и за мен винаги е специално да играя пред публиката. За съжаление, от началото на сезона на клей изпитвам болки в областта на гърба и те ме ограничават на корта. Медицинският ми екип ми препоръча да си взема почивка и да се възстановявам", каза той, цитиран от ДПА.

Зверев ще бъде поставен под номер 2 на откритото първенство по тенис на Франция, след като Карлос Алкарас обяви, че няма да играе.