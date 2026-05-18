Александър Донски влезе в топ 100 на двойки, без промяна за Григор Димитров

Българският тенисист Григор Димитров запази позиции в ранглистата на АТР. 35-годишният хасковлия остана на 170-ото място с 355 точки.

Александър Донски за първи път в кариерата си влезе в първата стотица на двойки. Той в неделя спечели титлата при дуетите на "Чалънджър" в Португалия, с което прогресира с шест позиции и вече е 97-и в класацията с 851 точки.

27-годишният Донски стана вторият българин в историята в топ 100 при дуетите в подреждането на АТП след Григор Димитров, чието рекордно класиране е 66-о място през 2013 година.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14700 точки, след като вчера спечели турнира от сериите "Мастърс" на родна земя в Рим. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 11960, а Александър Зверев (Германия) остава трети с 5705 точки.

В челната десетка се завърна Александър Бублик (Казахстан), който се изкачи с едно място и вече е десети с 3230 точки.