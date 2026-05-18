Елизара Янева с нов рекорд в ранглистата при жените

Българската тенисистка Виктория Томова загуби позиции в ранглистата на WTA.

31-годишната софиянка е 161-ва с 475 точки, а през тази седмица ще започне от първия кръг на квалификациите на „Ролан Гарос“ срещу Ирене Бурийо Ескориуела (Испания).

Елизара Янева, която ще направи дебюта си в пресявките на френския турнир от Големия шлем, записа рекордно 222-ро място в ранглистата с 324 точки. Там 19-годишната българка ще започне срещу Ирина-Камелия Бегу (Румъния).

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането с 9960 точки, докато Елина Свитолина (Украйна) се изкачва до седмата позиция след триумфа си на турнира от сериите УТА 1000 в Рим.

При двойките първа е Катержина Синиакова (Чехия) с 8930 точки.