Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг в Клагенфурт

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова разгроми с 6:1, 6:0 рускинята Полина Лейкина за час и 21 минути игра. Във втория кръг българката ще се изправи срещу втората поставена в схемата Настасия Шунк (Германия).

Вчера Глушкова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Мави Остеррайхер (Австрия) победиха с 6:3, 6:2 представителките на домакините Лиза Грубер и Лена Рамхартер. Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Раецки (Великобритания).