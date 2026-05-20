Виктория Томова загуби в квалификациите на Ролан Гарос

Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на Откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем.

В тайбрека на първата част българката изостана с 0:6 и загуби с 2:7. Втората част също премина равностойно, но този път Томова успя да изравни след тайбрека и 7:5 в своя полза.

В третата част Томова допусна два пробива срещу 22-годишната Кудерметова и загуби двубоя след два часа и 13 минути.

България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете от 1981 година.