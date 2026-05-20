БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Канадецът загуби от квалификант.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Поставеният под номер 1 Феликс Оже-Алиасим (Канада) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 500 в Хамбург (Германия) с награден фонд 2 219 670 евро.

25-годишният канадец, който заема петото място в световната ранглиста, отстъпи на 94-тия в света „щастлив губещ“ от квалификациите Александър Ковачевич (САЩ) с 6:4, 5:7, 4:6 за два часа и 22 минути на корта.

Двамата тенисисти бяха равностойни в откриващия сет, но Оже-Алиасим, полуфиналист в надпреварата през миналия сезон, успя да го измъкне с единствен пробив в десетия гейм, с който поведе в общия резултат. Във втората част Ковачевич осъществи брейк, за да поведе с 6:5, а впоследствие затвори сета на свой сервис.

В решаващата трета част канадецът поведе с 4:1, но опонентът му взе следващите пет гейма, класирайки се за четвъртфиналите на турнир от подобен калибър за пръв път в кариерата си.

Съперник на Александър Ковачевич в следващия кръг ще бъде победителят от двубоя между Камило Уго Карабели (Аржентина) и осмия в схемата Франсис Тиафо (САЩ).

Квалификантът Игнасио Бусе (Перу) елиминира Якуб Меншик (Чехия) с 6:0, 6:3 за малко над час игра и в четвъртфиналната фаза очаква победителя между Юго Умбер (Франция) и поставения под номер 5 Карен Хачанов (Русия).

#тенис турнир в Хамбург 2026 #Александър Ковачевич #Феликс Ожие-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“
3
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
4
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
5
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
6
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Тенис

Алексей Попирин и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите на турнира в Женева
Алексей Попирин и Каспер Рууд продължават към четвъртфиналите на турнира в Женева
Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос" Виктор Троицки се присъедини към екипа на Джокович за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров продължава към четвъртфиналите в Червия Пьотр Нестеров продължава към четвъртфиналите в Червия
Чете се за: 01:47 мин.
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Клагенфурт Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Клагенфурт
Чете се за: 01:00 мин.
Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир
Чете се за: 01:57 мин.
Новак Джокович преди Ролан Гарос: Положението не е идеално, винаги има някакъв проблем Новак Джокович преди Ролан Гарос: Положението не е идеално, винаги има някакъв проблем
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 12:45 мин.
Европа
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ