Американец елиминира Феликс Оже-Алиасим в Хамбург

Поставеният под номер 1 Феликс Оже-Алиасим (Канада) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 500 в Хамбург (Германия) с награден фонд 2 219 670 евро.

25-годишният канадец, който заема петото място в световната ранглиста, отстъпи на 94-тия в света „щастлив губещ“ от квалификациите Александър Ковачевич (САЩ) с 6:4, 5:7, 4:6 за два часа и 22 минути на корта.

Двамата тенисисти бяха равностойни в откриващия сет, но Оже-Алиасим, полуфиналист в надпреварата през миналия сезон, успя да го измъкне с единствен пробив в десетия гейм, с който поведе в общия резултат. Във втората част Ковачевич осъществи брейк, за да поведе с 6:5, а впоследствие затвори сета на свой сервис.

В решаващата трета част канадецът поведе с 4:1, но опонентът му взе следващите пет гейма, класирайки се за четвъртфиналите на турнир от подобен калибър за пръв път в кариерата си.

Съперник на Александър Ковачевич в следващия кръг ще бъде победителят от двубоя между Камило Уго Карабели (Аржентина) и осмия в схемата Франсис Тиафо (САЩ).

Квалификантът Игнасио Бусе (Перу) елиминира Якуб Меншик (Чехия) с 6:0, 6:3 за малко над час игра и в четвъртфиналната фаза очаква победителя между Юго Умбер (Франция) и поставения под номер 5 Карен Хачанов (Русия).