Новак Джокович преди Ролан Гарос: Положението не е идеално, винаги има някакъв проблем

Сърбинът признава за трудности с физическото състояние преди Откритото първенство на Франция, но остава устремен към рекордна титла от Големия шлем

Новак Джокович влиза в Откритото първенство на Франция с амбицията да спечели рекордна 25-а титла от Големия шлем, но сам признава, че подготовката му далеч не е протекла по план.

38-годишният сърбин преминава през колеблив сезон, съпътстван от физически проблеми, включително дискомфорт в рамото, които ограничиха участията му на клей преди турнира в Париж.

"Положението не е идеално. Не си спомням кога за последно съм имал подготовка, в която да няма никакви физически или здравословни проблеми. Винаги има нещо. Това е нова реалност, с която трябва да се справя. Разочароващо е, но решението да продължа да играя в това състояние е мое. Ситуацията е такава, каквато е“, заяви Джокович.

Сърбинът игра ограничено след загубата от Карлос Алкарас във финала на Откритото първенство на Австралия, а ранното му отпадане в Рим и отказът да защитава титлата си в Женева допълнително намалиха игровия му ритъм.

"Определено не съм там, където искам да бъда, за да се състезавам на най-високо ниво и да стигна далеч в турнира. В крайна сметка трябва да играеш, трябва да започнеш отнякъде. Исках да започна по-рано, но не успях. Просто се адаптираш и се опитваш да извлечеш максимума от ситуацията“, допълни той.

Въпреки трудностите, Джокович остава един от най-опасните съперници в надпреварата, благодарение на своята психическа устойчивост и богат опит.

"Тренирам толкова, колкото тялото ми позволява. Как ще се почувствам на корта - това е наистина непредсказуемо. Но ще дам всичко от себе си“, каза още сръбският тенисист.

Отсъствието на миналогодишния шампион Алкарас отваря допълнителни възможности, но световният номер едно Яник Синер се очертава като основен фаворит за титлата, ако Джокович не успее да намери най-добрата си форма навреме.

