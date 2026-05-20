Даниел Алтмайер поднесе изненадата и отстрани Бен Шелтън в Хамбург

Сериозна изненада беляза втория кръг на турнира по тенис на клей в Хамбург, след като Бен Шелтън отпадна от надпреварата.

Световният номер 6 и втори поставен в схемата отстъпи пред представителя на домакините Даниел Алтмайер с 6:4, 6:7(4), 4:6 след близо три часа игра.

Американецът започна силно и взе първия сет, а във втория дори сервираше за победата при 5:4. Германецът обаче показа характер, върна пробива и изравни след тайбрек, спечелен с три поредни точки при 4:4. В решаващата трета част Алтмайер реализира ключов брейк, който се оказа достатъчен за крайния успех.

За 27-годишния германец това е десета победа в кариерата срещу състезател от топ 10 и общо 13-и четвъртфинал на ниво ATP. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Томи Пол и Томас Мартин Ечевери.

В други срещи от турнира Карен Хачанов преодоля първия кръг след обрат срещу Юго Гастон, а във втория ще срещне Юго Умбер. По-рано шампионът от миналата година Флабио Коболи също отпадна след загуба от Игнасио Бусе.