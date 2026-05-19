Алкарас няма да се върне на корта и за Уимбълдън

Световният №2 Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на Уимбълдън тази година, тъй като продължава възстановяването си от проблем в китката. Двукратният шампион на тревните кортове в Лондон се бори с травмата още от турнира в Барселона, а по-рано вече се отказа и от участие на „Ролан Гарос“, който стартира по-късно този месец.

Първоначалните очаквания бяха 23-годишният испанец да се завърне на трева на турнира в „Куинс Клъб“, преди да играе и на Уимбълдън. Сега обаче Алкарас потвърди, че ще пропусне и двете надпревари, тъй като възстановяването му не протича толкова бързо, колкото се е очаквало.

Това означава, че испанецът няма да има шанс да спечели трета титла от Уимбълдън в рамките на четири години, а Яник Синер вече изглежда като абсолютен фаворит да защити трофея, който спечели през 2025 година.