Алкарас няма да се върне на корта и за Уимбълдън

Спорт
Контузията на испанеца се оказа по-сериозна.

карлос алкарас даде шанс медведев спори джокович титлата уимбълдън
Световният №2 Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на Уимбълдън тази година, тъй като продължава възстановяването си от проблем в китката. Двукратният шампион на тревните кортове в Лондон се бори с травмата още от турнира в Барселона, а по-рано вече се отказа и от участие на „Ролан Гарос“, който стартира по-късно този месец.

Първоначалните очаквания бяха 23-годишният испанец да се завърне на трева на турнира в „Куинс Клъб“, преди да играе и на Уимбълдън. Сега обаче Алкарас потвърди, че ще пропусне и двете надпревари, тъй като възстановяването му не протича толкова бързо, колкото се е очаквало.

Това означава, че испанецът няма да има шанс да спечели трета титла от Уимбълдън в рамките на четири години, а Яник Синер вече изглежда като абсолютен фаворит да защити трофея, който спечели през 2025 година.

„Възстановяването ми върви добре и се чувствам много по-добре, но за съжаление все още не съм готов да се състезавам. Затова се налага да се оттегля от сезона на трева, включително от турнирите в Куинс и Уимбълдън. Това са две наистина специални надпревари за мен и ще ми липсват много. Ще продължим да работим, за да се завърна възможно най-скоро“, написа Алкарас в социалните мрежи.

